الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 14

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 22 14

نخل 19 7

كاترين 15 5

الطور 22 13

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 11

السلوم 19 11

سيوة 20 9

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 23 19

الفيوم 20 12

بني سويف 21 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 9

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 23 9

أبوسمبل 24 12