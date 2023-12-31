إنجازات قطاع البترول في 2023.. شاهد

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان "إنجازات قطاع البترول خلال 2023".

و إليكم أبرز مؤشرات وإنجازات قطاع البترول في 2023:

توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وتحقيق 65 كشفًا جديدًا

بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية "البترول" نحو 74 مليون طن

ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على مستوى الجمهورية إلى 4 آلاف محطة

مؤشرات وإنجازات قطاع البترول في 2023

بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز 3072 مركزًا

توصيل الغاز الطبيعي إلى 5.14 مليون وحدة سكنية يستفيد منه 62 مليون مواطن

توصيل الغاز الطبيعي إلى 50 منطقة جديدة يدخلها لأول مرة

ارتفاع عدد القرى التي تم توصيل الغاز إليها إلى 404 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

إقامة 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

تدشين أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين

انتاج حوالي 13 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية

ومن جانبه، أكد د. هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن عام 2023 لم يكن هو الأفضل اقتصاديًا حول العالم، مشددًا على أنه لم يكن الأفضل بأراء معظم دول العالم، موضحًا أن الأزمات التي شهدناها في 2023 لم تأتي فجأة ولكنها استكمال لأزمات مستمرة وموجودة منذ 2019 وجائحة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم حرب غزة.

عام 2023 لم يكن هو الأفضل اقتصاديًا حول العالم

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأزمات التي مر بها العالم كانت هي ضغط على شعوب العالم، منوهًا بأن الجميع على مستوى العالم خلال 2023 عانى من ارتفاع الأسعار وضغوط على الاقتصاديات في كل دول العالم، موضحًا أن المؤشرات لا تهدينا إلى التفاؤل ولكنه الوسيلة الوحيدة للعمل والاجتهاد والاستمرار في تحقيق الإنجازات.