طلب التحريات حول وفاة شخص طعنًا على يد صديقه في عين شمس

وجهت نيابة شرق القاهرة، بسرعة ضبط وإحضار متهم بطعن صديقه عدة طعنات متفرقة، في منطقة عين شمس بسبب خلافات مالية بينهما.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

اتضح أن المجني عليه وصديقه، من جنسية أجنبية، قد دخلا إلى أحد المحال التجارية بمنطقة عين شمس، وسرقا هاتفا محمولا من أحد الأشخاص ونشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه بسبب تقسيم المسروقات، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه عدة مرات بسكين، ما أدى إلى وفاته.

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تتزعمه سيدة حاولوا قتل أجنبيين بقصر النيل



قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، بمعاقبة تشكيل عصابي تتزعمه سيدة بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامهم بالشروع فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.

وكشف أمر إحالة المتهمين عن تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن أربعة متهمين شرعوا في قتل شخصين لسرقتهما، واعدو في سبيل ذلك خطة، وأثناء التنفيذ أحضروا أسلحة بيضاء، واعتدوا عليهم بإصابات بالغة، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، واقتحام شقة سكنية كما تبين من تقرير الطب الشرعي، انهما مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، بسلاح أبيض “سكين ”.

وقال المجني عليهم في أقوالهم انهم فوجئوا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، من بينهم سيدة، وقاموا بإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وتعدوا عليهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة "مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ولاب توب"، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت مباحث عابدين من ضبطهم وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.



