تحرك عاجل من النيابة بشأن انهيار سقف مقهى بالزيتون

تُحقق النيابة العامة في القاهرة، بشأن واقعة انهيار سقف مقهى داخل منزل مكون من طابقين بمنطقة الزيتون، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين.

كما أمرت النيابة، بندب لجنة ثلاثية من حي الزيتون بمحافظة القاهرة، لفحص التلفيات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه «عامل المقهى» البالغ 60 عاما، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين في الحادث.

التحقيقات أشارت أن منزل مكون من طابقين والأرضي، على مساحة 700 متر، ويوجد مقهى في الطابق الأرضي مرخصة، وأن المنزل أوراقه وتراخيصه سليمة، حيث وقع انهيار في سقف المقهى مما نتج عنه مصرع عامل الشاي وإصابة شخصين بإصابات طفيفة.