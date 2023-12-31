وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرض النتائج السنوي لمدارس التعليم المجتمعي

افتتح الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، معرض النتائج السنوي لمدارس التعليم المجتمعي بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، يرافقة الأستاذ اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام والأستاذة نورا الراوي مدير إدارة التعليم المجتمعي

وشارك في المعرض جميع مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة وكان عدد المدارس المشاركة في المعرض 57مدرسة على مستوى جميع الإدارات وكانت جميع النتائج مصممة من خامات البيئة وشغل الهاندميد وشغل الخرز والطباعة والحفر على الخشب

وأثني وكيل الوزارة، على الأعمال الفنية المعروضة في المعرض وذلك لما استخدمته المدارس من خامات البيئة في عمل النتائج لظهورها بهذا الابداع والتميز مما حاز المعرض والنتائج على إعجاب الجميع مشيدا بفريق عمل التعليم المجتمعي بالمديرية الأستاذة امال محمد والأستاذمحمد عوض والأستاذةمنال بلبول.