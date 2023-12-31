وزيرة الهجرة تؤكد حرصها على الاحتفال مع كل الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على الاحتفال بالعيد الميلادي الجديد في عدد من كنائس مصر، وإرسال رسالة محبة وسلام للعالم أجمع، قائلة: "حرصت على الاحتفال مع كل الجاليات المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر، حيث شاركت في احتفالات الأقباط الكاثوليك والكلدانيين والكاثوليك الغربيين البازيليك".

وتابعت وزيرة الهجرة، عبر منشورها الذي نشرته على صفحتها الرسمية الآن: “ كما شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، في احتفالات كنيسة الأرمن الكاثوليك، وكذلك شارك المستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، في احتفالات كنيسة السوريان، وكل عام وأنتم جميعًا بخير”.



يذكر أنه بدعوة من البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر، وذلك بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.