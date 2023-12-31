ليلة رأس السنة.. حضري دجاج كورما من المطبخ الهندي

تفضل الأمهات تحضير وصفات جديدة ومتنوعة ليلة رأس السنة لأسعاد أبنائها وتقديم عدة أصناف شهية لهم.

وتأتي الدجاج في مقدمة الوصفات الأسياسة التي يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة، فضلا عن مذاقها الشهي وفوائدها المتعدده، لذا نقدم لكٍ طريقة تحضير وصفة جديدة كورما الدجاج الهندية بخطوات سهلة.

المقادير

- الدجاج : 8 قطع (منزوع الجلد)

- كزبرة خضراء : حزمة (مفرومة)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- لبن زبادي : كوب

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- بهارات الجرام ماسالا : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة كبيرة (حبوب)

- الكاري : ملعقة صغيرة

- لوز : نصف كوب (مطحون)

- صلصة طماطم : ربع كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الزبدة : 100 غراماً

- مرق دجاج : كوب ونصف

- كريمة الطبخ : ربع كوب

طريقة التحضير

في وعاء، تبّلي قطع الدجاج بعصير الليمون، والزبادي، والزنجبيل، والثوم، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

في قدر على النار، سخني الزيت النباتي، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي حبوب الكمون، ومسحوق الجرام ماسالا، والكاري.

أضيفي الدجاج وقلبي المكونات جيداً، ثم أضيفي صلصة الطماطم وحركي المزيج.

أضيفي اللوز المطحون، ثم صبّي مرق الدجاج، واتركي المزيج على نار متوسطة لحوالي 20-25 دقيقة.

أضيفي الكريمة والكزبرة وحركي الخليط قليلاً حتى يتجانس، ثم اتركيه يغلي لحوالي 10 دقائق إضافية.

ارفعي القدر عن النار، ثم أضيفي الزبدة وحركي جيداً حتى تذوب.

اسكبي كورما الدجاج في طبق التقديم، وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض.