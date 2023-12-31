محافظ جنوب سيناء يناقش خطة ترشيد الكهرباء وأعمال الصيانة والنظافة

ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، ومديري ادارة الديوان العام، وممثلي الشركات والهيئات المنفذة والمشرفة علي المشروعات بنطاق المحافظة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني ، وهنأ المحافظ الجهاز التنفيذي بقدوم عام ميلادي جديد، مثمنا دورهم خلال عام مضي وتحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات الخدمية التي تمس المواطن مباشرة، مطالبهم بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة المشروعات والأعمال الموكلة اليهم، كما شدد المحافظ خلال المؤتمر علي المتابعة الميدانية لرؤساء المدن خلال الفترة الصباحية حتى الثالثة عصرا، والالتحام بالمواطنين، والاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، وتحقيقها علي أرض الواقع وتخصيص الفترة المسائية للاعمال الادارية.

ناقش المحافظ خلال المؤتمر موقف استعدادات مدينة شرم الشيخ للافتتاحات لكلاً من مبنى الرصد الأمنى – مضمار الهجن – قرية التراث البدوى – المستشفى البيطرى – بحيرات الاكسدة – نقطة مشاهدة الطيور -الحديقة المركزية .

كما تم عرض موقف تشغيل مشروع التاكسي الذكي وموقف تركيب الكاميرات به، وأيضا موقف استكمال أعمال الخزانات بالطريق الدائري بشرم الشيخ وتوصيل التيار الكهربائى لطلمبات الخزانات بواسطة شركة الكهرباء وكذا عرض موقف إنشاء عدد 5 ميادين بالمدينة (ميدان دلتا شرم – ميدان المحكمة – ميدان العلم نور – ميدان مجلس المدينة الجديد – ميدان عامل النظافة)، وتم عرض موقف إنشاء الحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ ، وعرض موقف انشاء عدد (4) ملاعب بادل، وموقف ساحات الانتظار ومقترحات تشغيلها، وشراء عدد " 5" حافلات كهربائية للعمل بالمدينة والتى من المنتظر وصولها خلال شهر مارس القادم، وكذا موقف إنشاء المسجد والكنيسة بمنطقة نبق بشرم الشيخ.

تم خلال المؤتمر عرض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى (2023-2024)..

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة طور سيناء العاصمة منها موقف مسجد المنشية، والكنيسة، وموقف طرح شركة النظافة والصيانة بالمدينة، وموقف إقامة عدد " 60" بيت بدوى بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، وعرض الموقف التنفيذي للأعمال المطلوبة المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفى بالمدينة .

كما تم عرض موقف إقامة عدد 60 بيت بدوى بمنطقة النقب بمدينة طابا .

كما تم عرض آخر موقف للتقنين بمدن المحافظة ، وموقف لجان البت والطلبات المقدمة اليها، كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية، تم خلال الاجتماع عرض كتاب وزير التنمية المحلية بشأن التأكيد على الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء علي مستوى المحافظة،

وتم مناقشة موقف تراخيص المحلات بالمدن (عدد المحلات المرخصة – والغير مرخصة). مسئول متابعة التراخيص، عرض موقف التصالح قانون 17 لسنة 2019 ومعدل الإنجاز بالمدن.

تم خلال المؤتمر مناقشة أعمال فريق عمل البنية المعلوماتية المكانية والوحدات المكونة لها،وكذا مناقشة الإنتهاء من الطلبات المتأخرة بالمدن ومناقشة بعض التحديات التي تواجه عمل المتغيرات المكانية بالمحافظة .

وتم أيضا عرض موقف إستعدادات المحافظة لامتحانات النقل للعام الدراسى للفصل الأول، ومناقشة كتاب مدير مركز معلومات الشبكات والمرافق بشأن استكمال الهيكل الوظيفى والأجهزة الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق.

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