تخصص حشيش.. عصابة ترويج الممنوعات أمام المحكمة بمدينة بدر

أصدرت نيابة الشروق وبدر، قرارا بإحالة 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش في مدينة بدر.

في وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلوجرام- مبلغ مالى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

ضبط سارق الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فـي مجال سرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام.

ويستخدم في نشاطه الإجرامي دراجة نارية متخذاً من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 7 وقائع بدائرة القسم (3 هواتف محمول – 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية)، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه،والدراجة النارية المستخدمة.