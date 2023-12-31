الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تخصص حشيش.. عصابة ترويج الممنوعات أمام المحكمة بمدينة بدر

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة الشروق وبدر، قرارا بإحالة 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش في مدينة بدر.

 

ضبط سارق الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين

ضبط سمكري سرق معمل تحاليل في بولاق

 

في وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلوجرام- مبلغ مالى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

 

ضبط سارق الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين

 

نجحت أجهزة  وزارة الداخلية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فـي مجال سرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام.

 

ويستخدم في نشاطه الإجرامي دراجة نارية متخذاً من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 7 وقائع بدائرة القسم (3 هواتف محمول – 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية)، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه،والدراجة النارية المستخدمة.

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