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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. سرايا القدس تفجر أحد الأنفاق بمجموعة من جنود الاحتلال

سرايا القدس وجنود
سرايا القدس وجنود الاحتلال

 أعلنت سرايا القدس عن تفجير فتحة أحد الأنفاق، وداخلها عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشجاعية.

وقالت القدس في بيان لها: "تمكن مجاهدونا من تفجير فتحة أحد الأنفاق، بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأكد مجاهدونا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح".

على جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"،  أن ‌‌‏مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية قاموا باستهداف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏

ونشرت المقاومة في بيان لها: "بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:45) من عصر يوم الأحد 31-12-2023 باستهداف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏ 

 

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