قرار قضائي حول طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور لها

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قرارا بتأجيل محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 18 يناير المقبل.

وأحالت النيابة العامة المتهم "م. ح. س" 22 سنة طالب، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد فتاة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة.

بدأت الواقعة يوم 2023/8/25، عندما تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني " الواتساب " بإفشاء صورا خاصة بإحدى أقاربه المجني عليها "م. س"، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور.

كما تعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صوراً شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوباً بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه.

بالإضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها.