قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2024

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2024.

وتضمنت مد خدمة عدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:

- المهندس جمال السيد أبو الخير عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة.

- الأستاذ السيد أبو الفتوح السيد فرج -مديرا لإدارة شئون العاملين.

- المهندس عبد الخالق محمد عوض الله - مديرا لإدارة الترسانات.

- الدكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي مديرا لإدارة الإتصالات ونظم المعلومات.

- المهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد_ مديرا لإدارة الكراكات.

- الدكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي مديرا لإدارة الأنفاق والكباري.

- الدكتور فتحي عبد الباري_ قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التخطيط والبحوث.

- الأستاذة حنان محمد محسن _قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الخدمات.

- المحاسب محمود عبده مصطفى حسن _قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التموين.

- المحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح_ قائم بأعمال مدير الإدارة المالية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة المالية.

- المهندسة نيفان عماد الدين السيد علي_ قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتبارا من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة الأشغال.

- المهندس محمد غريب أبو الرجال_قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة الهندسية.

- الأستاذ عبد العزيز فرحات قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة القانونية.

- المهندس نشأت نصر الدين هاشم قائم بأعمال مدير إدارة التحركات اعتباراً من من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التحركات.

- المهندس أشرف أنور عبد الغني يونس - رئيساَ لإدارة الشركات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير إدارة الشركات.