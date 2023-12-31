الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مشاجرة بسبب حادث مروري في مدينة الرياض.. ما القصة؟

حادث مروري في مدينة
حادث مروري في مدينة الرياض

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بالأخبار حول وقوع حادث مروري في مدينة الرياض، نتج عنه مشاجرة بين أطرافه حيث تم إذاعتها على كافة المنصات الإلكترونية.

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وبدوره أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن وقوع حادث مروري في مدينة الرياض، نتج عنه مشاجرة بين أطرافه.

ونقل الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قوله إن "الجهات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن حادث مروري في مدينة الرياض، نتج عنه مشاجرة بين أطرافه".

وأضاف المتحدث أنه "تم تداول المشاجرة في محتوى مرئي، وجار استكمال الإجراءات الجنائية حياله، وإحالته لجهة الاختصاص".

 

 

 

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