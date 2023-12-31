الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بالدوري المصري للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر عن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بالدوري؛ للموسم الحالي 2023 _ 2024.

وتنطلق منافسات الدوري الثاني من دوري الكرة الطائرة يومى 5 و 6 يناير المقبل على أن تقام 3 جولات بكل مجموعة قبل توقف المسابقة لخوض منتخب مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الالعاب الأفريقية اكرا 2024.

وتعود منافسات الدوري يوم 6 فبراير 2024 على أن تنتهي منافسات هذا الدور يوم 13 فبراير.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

 

 

الجريدة الورقية