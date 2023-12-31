استاذ تمويل: الإنفاق الاستثماري في الصعيد بلغ 1.8 تريليون جنيه

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الإنفاق الاستثماري في الصعيد بلغ 1.8 تريليون جنيه وذلك في عدة مجالات في البنية التحتية والطرق والمرافق والصحة والإسكان والكهرباء.

وقال “باغة” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن المشروعات قومية لبت احتياجات أبناء الصعيد بشكل خاص، وموازنة 2023 كانت الأكبر في تاريخ الموازنات السابقة لأن طموحات الدولة المصرية لا تتوقف، واتجاه الدولة كان حثيثًا اتجاه تنمية العمران بما تحمله الكلمة من معاني.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة وما جرى تدشينه فى الصعيد، بالإضافة الى مشرعات قومية كبيرة جدا في صعيد مصر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية ومدينة بنبان، وأن المستثمرين الآن بدأوا يتجهوا إلى الصعيد، للاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق أعلى معدلات عائد ممكنة مع أقل مخاطر ممكنة.

وواصل باغة أن صعيد مصر يمكنه أن يساهم في التنمية المستدامة التي تتحقق على أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن.