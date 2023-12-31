الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بيان للحوثيين بعد قليل حول تفاصيل استشهاد 10 من عناصرها في البحر الأحمر

المتحدث الرسمي للحوثيين
المتحدث الرسمي للحوثيين

قالت حركة الحوثيين في اليمن، إنها سوف تصدر بعد قليل بيان توضح فيها تفاصيل حادث اليوم الذي أسفر عنه استشهاد 10 من عناصرها، في البحر الأحمر، خلال منع أحد السفن الإسرائيلية من العبور.

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

 

يذكر أن الإعلام الأمريكي، أعلن عن إحباط محاولة يمنية للسيطرة على سفينة تدعى "ميرسك"، بواسطة زوارق اقتربت منها، وعند محاولة نجدتها تعرضت مروحياتهم لإطلاق نار من قبل الزوارق، ما دفعهم للرد وإغراق ثلاثة منها وقتل طواقمها.

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