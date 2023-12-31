بيان للحوثيين بعد قليل حول تفاصيل استشهاد 10 من عناصرها في البحر الأحمر

قالت حركة الحوثيين في اليمن، إنها سوف تصدر بعد قليل بيان توضح فيها تفاصيل حادث اليوم الذي أسفر عنه استشهاد 10 من عناصرها، في البحر الأحمر، خلال منع أحد السفن الإسرائيلية من العبور.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

يذكر أن الإعلام الأمريكي، أعلن عن إحباط محاولة يمنية للسيطرة على سفينة تدعى "ميرسك"، بواسطة زوارق اقتربت منها، وعند محاولة نجدتها تعرضت مروحياتهم لإطلاق نار من قبل الزوارق، ما دفعهم للرد وإغراق ثلاثة منها وقتل طواقمها.