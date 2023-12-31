مستقبل أولادنا في منتج بلدنا.. "المنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي" في ندوة بأسيوط

يقيم مركز النيل للإعلام في أسيوط أولى فعاليات الحملة التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات، وتتمثل هذه الفعاليات في مراكز النيل للإعلام التي تدعم الصناعة المصرية تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا".

وستعقد الندوة في مقر مركز النيل للإعلام في أسيوط بعد غد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتتناول موضوع "المنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وتقام الندوة برعاية الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي وبحضور مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد محسن محمد جمال

وأكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، أن الحملة التي تُنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان والتي تعتبر الندوة الأولى في الحملة والتي تهدف إلى دعم الصناعة المصرية وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية. تركز الندوة على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاجية في القطاعات المختلفة في مصر.

وأضافت سحر، أنه سيقدم خلال الندوة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة والإنتاجية المحلية، وحيث سيتناولون أهمية دعم المنتج المصري ودور المستهلك في تحقيق ذلك. كما سيتم مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وكيفية التغلب عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت سحر، إلى أن الندوة تعد فرصة للمشاركين للتشجيع على استخدام المنتج المحلي. كما يمكن للمشاركين طرح الأسئلة وتبادل الآراء والخبرات مع المتحدثين خلال الجلسة المناقشة.

وأوضحت سحر بأن تنظيم هذه الندوة بمقر مركز النيل للإعلام بأسيوط يعتبر مؤشرًا قويًا على دور الإعلام الداخلي في توعية المجتمع حول أهمية دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. يُشجع الجميع على الحضور والمشاركة في الندوة بهدف نشر الوعي وتعزيز الاستخدام المحلي للمنتجات المصرية.

وتتوقع مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن تكون الندوة مناسبة مثمرة للتواصل وتبادل الخبرات بين المتحدثين والجمهور، مما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعزيز الاقتصاد المحلي في البلاد.

وأكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن الهدف من هذه الحملة هو تشجيع ودعم الصناعة المصرية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلاد. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية دعم المنتج المصري وتعزيز استخدام المنتجات المحلية في الحياة اليومية. ستستضيف الندوة مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال والمصنعين لمناقشة الآفاق المستقبلية للصناعة المصرية والتحديات التي تواجهها وكيفية تعزيزها.

وأعربت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأنه تتطلع الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي إلى مشاركة جميع المهتمين في هذه الحملة والندوة لبحث سبل تعزيز

وأضافت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن هذه الحملة ستكون خطوة هامة في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الفرص الوظيفية في مصر وسيقدم المتحدثون في الندوة عدة محاضرات وعروض تستعرض أهمية الصناعة المصرية وتأثيرها على اقتصاد البلاد ومستقبل الشباب المصري. سيتم تسليط الضوء على أهم القطاعات الصناعية في مصر والتحديات التي تواجهها وسبل دعمها وتطويرها. ستتحدث الأنشطة أيضًا عن أهمية الاستثمار في الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على دعم المنتجات المصرية.