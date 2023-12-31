الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا في دفء النهار (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت "غانم" خلال تصريحاته عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إن تأثر البلاد بشيورة مائية كثيفة في فصل الشتاء أمر طبيعي، وقد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن أغلب محافظات الجمهورية تشهد أجواء مستقرة ودافئة، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وحذرت غانم من الانخداع في الأجواء المشمسة نهارا، إذ تنخفض الحرارة ليلا بشكل ملحوظ.

وواصلت أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 13 درجة، منوهة بأن فرص انخفاض درجات الحرارة خلال شهر يناير أكبر، حيث إنه يمثل ذروة فصل الشتاء، لافتة إلى أن ظاهرة النينيو تؤثر على العالم هذا الشتاء مما يجعل الظواهر الجوية أكثر عنفا.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة





وفي سياق آخر، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق ليلة رأس السنة، معتدلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 13

السواحل الشمالية:- العظمى 20 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 24 الصغرى 16

شمال الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 9

جنوب الصعيد:- العظمى 26 الصغرى 13