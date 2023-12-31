مجلس الزمالك أضاع صفقة عمر كمال وأهداها للأهلي

وقع عمر كمال عبدالواحد، الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، للنادى الأهلى، منذ قليل، لينهى حالة الجدل التى دارت خلال الأيام الماضية حول مصير اللاعب الذى تصارع عليه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وذهب فى النهاية إلى القلعة الحمراء ليرتدى قميص الأهلى ثلاثة مواسم، قبل أن يذهب إلى معسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادًا للسفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق ١٢ يناير المقبل.

نجح الأهلى فى إتمام الصفقه، لأنه دخل من الأبواب الشرعية، وكانت المفاوضات مباشرة مع مسؤولى مودرن فيوتشر، وليد دعبس، الرئيس التنفيذي، وأحمد شوبير، نائب الرئيس، قبل أن يتحدث مع اللاعب، وخدمت الظروف الأهلى أيضًا بسبب تواجد مسؤولي الناديين معًا فى الإمارات العربية المتحدة خلال المشاركه فى بطولة كأس العالم للأندية، كما كان هناك تجاوب للمطالب الخاصة لفيوتشر، بعد حصول اللجنه الفنية على الضوء الأخضر من مارسيل كولر للتعاقد مع اللاعب الدولى.

فى الوقت الذى لم يسلك فيه الزمالك الطرق الشرعية، ولم يتعامل مع الصفقة بجدية، وكانت اتصالاته إما مع اللاعب، أو وكيله أو والده.. ورغم أن رغبة عمر كمال كانت اللعب للزمالك، إلا أنه فى الاتصال الذي جرى بينه وبين حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أبلغه أن الكرة في ملعب الزمالك، وأنه سينتقل إلى النادى الذى سينجح فى تخليصه، على حد قوله.

جماهير الزمالك أعلنت عن غصبها فى ظل تباطؤ المجلس في إنهاء الملفات التى وعد بها خلال الحملة الانتخابية، خصوصًا بعد ضياع عمر كمال الذي كان أهم صفقة للفريق.

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