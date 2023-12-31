المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسير.

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: " بسم الله الرحمن الرحيم ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".