نادي المقاولون ينعي اللواء عبد المنعم الحاج

ينعي نادي المقاولون العرب ببالغ الحزن والأسى اللواء عبد المنعم الحاج رئيس نادي الترسانة الأسبق وأحد رموز الكرة المثصرية الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

في سياق آخر، أجريت اليوم الأحد قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وأسفرت عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

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كانت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، أقامت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وضمت مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .