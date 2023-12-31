تشغيل قسمي الأشعة والرعاية المركز للأطفال بمستشفي فرشوط شمال قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، قسمى الرعاية المركزة للأطفال و الأشعة المقطعية بمستشفي فرشوط المركزى، شمال قنا، و تفقد سير العمل بقسم العناية المركزة للكبار .

وأطمئن علي تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوافر الامصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام الطبية المختلفة، كما حرص علي الاستماع لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء،و الدكتور ضياء الدين محمد محمود مدير مستشفى فرشوط المركزي ولفيف من قيادات الصحة بقنا.

من جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط يحتوي علي ١٦ سرير ، وسوف تعمل الوحدة بنصف طاقتها كخطوة مبدئية وفقا لموافقة وزارة الصحة. وأضاف عبد الباقى، بانه تم تجهيز قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية ماركة ( siemens) ١٦ مقطع، وهو أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة ، وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن تشغيل قسمي الأشعة المقطعية و الرعاية سيسهم بشكل كبير فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار. فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة ١٥ حضانة ضمن خطة نقل خدمات المستشفى من المبنى القديم إلى المبنى الجديد الصادر بشأنه قرار إزالة إلى المبنى الجديد المطور.