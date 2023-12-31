الثلاثاء انطلاق فعاليات المؤتمر الموسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر

وجهت وزارة النقل الدعوة لجميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وكل مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة لحضور فعاليات المؤتمر الموسع الذي ستعقده وزارة النقل في تمام الساعة العاشرة صباحا بعد غد الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل ورئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانىء البحرية المصرية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة.

من المقرر أن يبحث المؤتمر سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية وكذلك ماتم من انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات و إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوم سابقا.

بالإضافة إلى ما تم من تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.

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