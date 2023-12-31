نائب محافظ البحيرةتشهد فاعليات القافلة الطبية بمساكن أبو الريش

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، فاعليات القافلة الطبية المجانية بمساكن جزيرة البط بأبو الريش، بحضور الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، أعمال القافلة و العيادات وصيدلية الدواء، وتفاعلت مع المترددين على القافلة، مؤكدة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتقدم القافلة خدماتها المجانية في تخصصات (العظام- الباطنة - الأطفال - نسا - تنظيم أسرة - أسنان) بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة ١٠٠ مليون صحة منها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى و دعم صحة المرأة المصرية و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وتشهد القافلة إقبالًا كبيراً من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم، والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة لأهالى المنطقة.