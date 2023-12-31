رئيس البورصة يستعرض المبادئ الأساسية للاستثمار أمام طلاب جامعة المستقبل

ألقى أحمد الشيخ رئيس البورصة محاضرة بجامعةَ المستقبل بدعوة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية استعرض فيها نشأة البورصة وطبيعة عملها ودورها الحيوي في الاقتصاد، وكذلك دورها في تشجيع استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، وأوضح جهود البورصة في العمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.

وقال الشيخ: يعتبر تعريف الشباب بالمبادئ الأساسية للاستثمار والبورصة وكذلك بمفاهيم الشمول المالي والرقمي والإدخار والاستثمار التراكمي عاملا مهما في إعدادهم للتعامل مع متطلبات العصر. وأكد على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما وتفضيلا لدى الشباب.

وأضاف الشيخ: نبذل جهودًا كبيرة للعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن البورصة، ونعتمد على الأجيال الجديدة في هذا الصدد. وتابع: الدور الرئيسي للبورصة هو أنها منصة للتمويل بالنسبة للشركات المقيدة، ومنصة للاستثمار بالنسبة للمتداولين ومنهم الشباب.

استقبال الدكتورعباده سرحان - رئيس الجامعة والدكتورة سلوى ثابت - عميدة الكلية رئيس البورصة، وتم بحث الجانبان سبل التعاون بين المؤسستين تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بينهما.