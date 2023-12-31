عام 2023 الأكثر دموية للضفة الغربية (شاهد)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "عام 2023.. الأكثر دموية للضفة الغربية".

وأظهر التقرير أن الضفة تدخل عامها الجديد بعد أن سلبها الاحتلال أرواح العشرات من أبنائها وأفقدها فلذات أكبادها وهدم البيوت والمساجد فيها.

وأشار إلى أن عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل عدد الشهداء بشكل منهجي عام 2005م.

وشن الاحتلال موجة قتل واسعة في الضفة وأظهر وجه حكومته الحقيقي القبيح باستباحة الدم والعرض والممتلكات الفلسطينية.

ومنذ اليوم الأول من عام 2023 شهدت الضفة الغربية ارتفاعا كبيرا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد وإصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وشملت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه إقامة بؤر استيطانية عشوائية والسيطرة على أراضي الفلسطينيين واقتحام القرى وإحراق الممتلكات وإطلاق الرصاص مباشرة.

القسام تكبد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة خسائر جديدة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خسائر جديدة.

وأكدت القسام اليوم الأحد، استهداف مقاتليها 5 آليات إسرائيلية بعبوات شواظ وقذائف الياسين 105 في منطقة التفاح والدرج.

وأشارت إلى قصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

واشتبك مقاتلو القسام مع قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالأسلحة الرشاشة بعد استهدافهم بالعبوات والقذائف.

كما أعلنت كتائب القسام وكتائب المجاهدين استهداف مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ سام 7.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية محاولات تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر، فيما يقوم جيش الاحتلال بتوسيع عملياته على القطاع، خاصة في الجنوب.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21822 شهيدا، و56451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.