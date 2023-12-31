"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية بأبو قرقاص

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية أسمنت إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا ، على مدار يومين متتاليين 1 و2 يناير، ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن".

وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.