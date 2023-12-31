عاجل
المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل استشهاد 10 حوثيين في البحر الأحمر بعدما أجبروا سفينة إسرائيلية على التراجع
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية بأبو قرقاص

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية أسمنت إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا ، على مدار يومين متتاليين 1 و2 يناير، ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن".

 

وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

الجريدة الورقية