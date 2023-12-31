البورصة تودع عام 2023 بمكاسب 20.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع، ونهاية عام2023 بصورة جماعية، لتودع عام وتستقبل آخر جديد بمكاسب كبيرة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 20.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.719.6 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 24894نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى5473 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 46 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.8 مليار جنيه.