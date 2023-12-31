رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتابع يتفقد لجان امتحانات النقل الثانوي

تفقد فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، لجان ، امتحانات النقل الثانوي في يومها الثالث، رافقه الأستاذ منير حسني، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، ومعهد فتيات ضاحية السلام بالريسة الثانوي، ومعهد فتيات المساعيد الثانوي، ومعهد بنين أبو بكر الصديق الثانوي، وذلك للاطمئنان على وصول الأسئلة في الوقت المحدد لها، ومتابعة تواجد الموجهين والمراقبين، وانتظام الطلاب والطالبات في اللجان، والتأكد من عدم وجود شكاوى داخل اللجان.

وأدى طلاب النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، اختبار الفقه في اللجنة الأولى، واختبارات علم نفس وعروض وقافيه للقسم الأدبي، واختبار جبر وحساب مثلثات للقسم العلمي في اللجنة الثانية.

وطالب فضيلة الشيخ التواجد وعمل تقرير يومي عن سير عملية الامتحانات.