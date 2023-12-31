رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات النقل الثانوي

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأحد، معاهد إدارة الإسماعيليّة التعليمية، ومعهد بنين الإسماعيليّة الثانوي، ومعهد فتيات الإسماعيليّة الثانوي، ورافقه الأستاذ نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية، والأستاذ محمد فرج، مسؤل أمن إدارة الإسماعيليّة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، سير أعمال الامتحانات؛ وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انضباط اللجان، وعمليات تأمين مركز توزيع الأسئلة، وتنظيم دخول الطالبات، ووصول الأسئلة في موعدها المحدد، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة لهدوء واستقرار اللجان، حتى يؤدي الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.