شجرة الكريسماس.. من رمز الشتاء إلى الميلاد

مع اقتراب عيد الميلاد، تنتشر شجرة الكريسماس في المنازل والميادين ومختلف الأماكن، لتضفي أجواء من البهجة والفرح والأمل. ولكن ما هي حكاية هذه الشجرة؟ وكيف ارتبطت بميلاد السيد المسيح؟

الأصل

تباينت الروايات التاريخية حول أصل شجرة الميلاد، ولكن الأرجح أنها كانت مرتبطة باحتفالات الشتاء لدى الشعوب القديمة، حيث كانت رمزًا للحياة والأمل في ظل الظروف القاسية للشتاء.

وكانت شجرة الصنوبر هي الشجرة الأكثر شيوعًا في هذه الاحتفالات، نظرًا لخضرتها الدائمة، التي ترمز للحياة المتجددة.

دخول المسيحية

مع دخول المسيحية إلى أوروبا، ارتبطت شجرة الصنوبر بعيد الميلاد، حيث رأى المسيحيون أن الشجرة تمثل شجرة الحياة المذكورة في سفر التكوين، والتي تنبأت بميلاد المسيح.

كما رأوا أن الشجرة تمثل المسيح نفسه، الذي هو "نور العالم".

انتشار شجرة الكريسماس

بدأت عادة تزيين شجرة الكريسماس في ألمانيا، ثم انتشرت إلى فرنسا وإنجلترا، ومن ثم إلى الولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم.

تزيين شجرة الكريسماس

تزين شجرة الكريسماس عادةً بالكرات والأضواء والشرائط والزخارف الأخرى، كما يوضع تحتها مغارة الميلاد التي ترمز إلى ميلاد المسيح.

الاسم العلمي لشجرة الكريسماس

الاسم العلمي لشجرة الكريسماس هو "الأروكاريا متغايرة الأوراق"، وهي شجرة مستديمة الاخضرار، ومخروطية الشكل.