الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: نحن في قلب المعركة مع تل ابيب

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن إسرائيل لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال.

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وذكر قاسم، بحسب الوكالة اللبنانية، "نحن في قلب المعركة"، مؤكدا أن على تل أبيب وقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن مقتل أحد أفراده في جنوب لبنان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، ما يرفع عدد قتلى الحزب إلى 134 منذ الثامن من أكتوبر الماضي. 

وفقا للوكالة اللبنانية للأنباء الرسمية .. جاء في البيان أنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الشهيد المجاهد علي أحمد سعد جبريل من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"،.

وخلال الساعات الماضية، نفذت مسيّرات وآليات إسرائيلية غارات على بلدات حدودية لبنانية، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، أحدهم كان يعاني من حالة حرجة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في بلدة بنت جبيل، ما نتج عنه إصابة شخص بجروح خطيرة، وأدى ذلك إلى وفاته صباح اليوم. 

وأصيب شخص آخر في بلدة كفركلا، وشخصان آخران في بلدة عيتا الشعب جراء القصف المدفعي والهجوم الجوي إسرائيلي. 

كما قصفت المدفعية المناطق المحيطة ببلدات كفرشوبا وحولا، وقرى حرفا، والجبين، والناقورة. وردا على الهجوم، أكد حزب الله أنه نفذ هجوما باستخدام مسيّرة على موقع رمثا في المزارع المحتلة في شبعا. 

كما هاجم تجمعا للجنود الإسرائيليين في موقع حرج عداثر، واستهدف ثكنة راميم.

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