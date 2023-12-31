ربيع يصدر قرارات بتشكيل  مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2024

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2024، تضمنت مد خدمة عدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جدد بمجلس الإدارة، ليضم التشكيل الجديد المهندس / جمال السيد أبو الخير عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة.و أبو الفتوح السيد فرج -مديرا لإدارة شئون العاملين. والمهندس / عبد الخالق محمد عوض الله - مديرا لإدارة الترسانات.

و الدكتور مهندس/ ياسر حسن عبدالله الششنجي مديرا لإدارة الإتصالات ونظم المعلومات. والمهندس / مصطفى قناوي أحمد أحمد- مديرا لإدارة الكراكات.والدكتور مهندس / حسن أحمد عبد الحميد- الفقي مديرا لإدارة الأنفاق والكباري.و الدكتور / فتحي عبد الباري- قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التخطيط والبحوث. والمحاسبة / حنان محمد محسن - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية مدير إدارة الخدمات.

و المحاسب/ محمود عبده مصطفى حسن - قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التموين.و المحاسب/ منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- قائم بأعمال مدير الإدارة المالية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة المالية.و المهندسة / نيفان عماد الدين السيد علي - قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتبارا من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة الأشغال.والمهندس / محمد غريب أبو الرجال - قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة الهندسية.وعبد العزيز فرحات - قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية اعتباراً من 1/1/2024 .

ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة القانونية.و المهندس / نشأت نصر الدين هاشم - قائم بأعمال مدير إدارة التحركات اعتباراً من من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التحركات.والمهندس/ أشرف أنور عبد الغني يونس - رئيساَ لإدارة الشركات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية ل نائب مدير إدارة الشركات.