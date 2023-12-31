شنودة محروس صانع البهجة في رأس السنة وشهر رمضان بالشرقية

العمل العبادة، والرزق على حسب العطاء، والإنسان لازم يبذل قصارى جهده في تحقيق ذاته؛ بعيدا عن الاعتمادية على الآخرين؛ هكذا يبرهن شنودة محروس، أبن مدينة القنايات بمحافظة الشرقية مشوار حياته؛ وطريقة سعيه نحو تحقيق حلمه المنشود.

شنودة محروس، شاب مصري أصيل، حاصل على دبلوم فني صناعي، يبلغ من العمر 30 عاما، بدأ حياته بالعمل في مطبعة بمدينة العاشر من رمضان، وبعدما امتهن حرفة الطباعة على الورق والكرتون والخشب والمعدن، فكر في صنع تاريخه بنفسه، وبدأ في عمل مشروع صغير أطلقه من أمام منزله بمدينة القنايات.

يقول شنودة الشاب المصري الأصيل، أنا شاب ذي أي شاب، بحلم بأن يكون لي مشروعي الخاص، خاصة وأنني مرتبط حاليا مع فتاة اختارها قلبي وأود أن يتم زفافنا في أقرب وقت، ولذلك عزمت على القيام بمشروع صناعة الهدايا التي تُناسب الأعياد والمناسبات الدينية سواء للمسلمين أو المسيحين.

وتابع: المشروع بدأ بتربيزة من أمام المنزل، وذلك بصناعة فوانيس رمضان، وكنت بعمل الفوانيس باحجامه المختلفة، وبأسعار تنافسية مع الآخرين بتبدأ بـ 10 جنيه حتى تناسب الأطفال الصغار.

وأشار إلى أنه عمد على صناعة الهدايا في موسم عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وذلك بعمل ماكيتات ومجسمات لبابا نويل، وشجرة الكريسماس، وميداليات عليها صور بابا نويل وأسماء الشخصيات، لافتا إلى إنه يقوم بعرض ماكيت بابا نويل بسعر يبدأ بـ 35 جنيه، وشجرة الكريسماس بـ 65 جنيه، والميداليات بـ 15 جنيه، خاصة وأن الميداليات تناسب كل الأعمار.

وذكر إنه لم يترك مناسبة دون أن يشارك فيها بأعماله الفنية البديعة، مؤكدا أن الأحداث الجارية في فلسطين الحبيبة دفعته إلى التضامن مع اهلها الطيبين العُزل الذين يتعرضوا للإبادة من الجيش الصهيوني، وذلك بعمل ميداليات وحظاظات يد بعلم فلسطين، وعرضها بسعر 5 جنيه فقط، وشهدت إقبالا كبيرا من الشباب.

وأوضح أن أعتمد على التسويق الالكتروني في تسويق منتجاته التي بدأها من أعلى تربيزة من أمام منزله، حتى أكرمه الله بافتتاح محل بجوار كنيسة القديس دميانا بالقنايات، وبعدما زاد نشاطه فتح محل آخر في مكان جديد بالمدينة، موكدًا بأنه يفكر جيدا في احتياجات السوق ومتطلبات عُملاءه، ولذلك سيقوم بافتتاح محل أكبر إذا سمحت الظروف في مدينة الزقازيق خلال الفترة القادمة، داعيا الشباب أقرانه أولًا بدراسة وفهم ما يستطيعون القيام به، ثم دراسة تجارب الآخرين، وبعد ذلك القيام بعمل مشروع يتناسب مع ذلك، بقوله: أحلام الشباب كبيرة، وتطلعاتهم لابد وأن تتناسب مع ظروفهم واحتياجات ومتطلبات السوق.

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