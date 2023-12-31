استشهاد 68 فلسطينيًا في قصف صاروخي لحي الزيتون بقطاع غزة

لقى 68 فلسطينيًا على الأقل، مصرعهم اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 شخصًا ، وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 شخصا آخرين، وإصابة العشرات.

الاحتلال الإٍسرائيلي يرتكب 12 مجزرة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت عن إن الاحتلال الإٍسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة، خلال 24 ساعة وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلنت "الصحة الفلسطينية"، في بيان ، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 21822 شهيدا و56451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قصف صاروخي لقوات الاحتلال

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة مخيمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وسط اندلاع اشتباكات واستعانة جيش الاحتلال بطائرة مسيرة في قصف المخيمات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن فلسطينيين اثنين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرات مسيرة على مُخيم "طولكرم" بمدينة "طولكرم" التي تتعرض للاقتحام منذ الليلة الماضية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشعيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بوصول إصابتين أحدهما خطيرة. وتقتحم القوات مخيم "نور شمس" في طولكرم منذ أكثر من 10 ساعات.

وأضافت المصادر أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بشظايا الرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم "عسكر" القديم شرق محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة.

واعتلى القناصة أسطح المنازل في المخيم، وسط اندلاع اشتباكات.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة "أريحا"، ومخيم "عقبة جبر" شرق الضفة، وداهمت عدة أحياء، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عند دوار الشهداء وسط المُخيم.