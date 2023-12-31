الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

شي: الاقتصاد الصيني أصبح أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه للأمة، اليوم الأحد، بمناسبة رأس السنة أن اقتصاد بلاده بات "أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل".

 

شهد شي تحديات كبيرة عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم إذ كافحت حكومته للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي منذ تخلت بشكل سريع عن سياسة صفر كوفيد المشددة قبل عام.

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لكن شي أكد أن الاقتصاد "تغلّب على العاصفة" في 2023 وأصبح "أكثر ديناميكية ولدية قدره عالية على الصمود من قبل".

 

كما تأثّر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.

 

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد تراجع النشاط الصناعي على مستوى البلاد في ديسمبر، وهو ثالث شهر انكماش على التوالي.

 

وأفاد محللون بأن بكين قد تكون أمام معركة صعبة لبلوغ هدفها المعلن للنمو السنوي والبالغ حوالى خمسة في المئة، وهو الأدنى ضمن طموحاتها المعلنة منذ سنوات.

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