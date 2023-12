من جون بيل إلى ماريا كاري.. 5 من أبرز أغاني الكريسماس العالمية

لا تمر احتفالات ليالي الكريسماس، دون الاستماع إلى أشهر الأغاني العالمية المصاحبة لأجواء الاحتفال من الزينة واشجار الكريسماس الشهيرة وأصوات الأجراس، خاصةً القديمة منها والتي لازالت تحمل بريقها حتى وإن مر عليها 100 عام.

وفي السطور القادمة نعيد لأذانكم 5 من أغاني الكريسماس التاريخية والتي وضعت قاعدة موسيقية ذهبية لمن يريد طرح الجديد منها .

One Horse Open Sleigh، وتعتبر من أقدم الطروحات الاحتفالية لليالي الكريسماس وتم طرحها عام 1857

تم تأدية الأغنية لأول مرة في 15 سبتمبر 1857 في قاعة أوردواي في بوسطن بواسطة الفنان جوني بيل

من تأليف جيمس لورد بيربونت، وتعد علامة موسيقية مميزة لحلول فصل الشتاء، وأعيد طرحها عام 1859 بإسم Jingle Bells

وشهد عام 1934 طرح أغنية Santa Claus Is Coming To Town وتم تأديتها بعدد كبير من مشاهير الغناء وعلى رأسهم فرقة The Jackson 5 و المغني بروس سبرنجستين و فرانك سيناترا.

Let It Snow!



تم طرحها يوليو عام 1945، وعرفت بصوت دين مارتن ومن كلمات سامي كاهن وألحان جول ستاين.

Christmas Time is Here



تم طرحها في 1965 بصوت فينس جرالدي ولي مندلسون كتب الأغنية وأدها فينس جرالدي ولي مندلسون.

Santa Baby



طرحت في 1953 وغنتها إيرثا كيت، وهي من أشهر أغاني الكريسماس في حقبة الخمسينات وحققت انتشارا عالميصا واسعًا.

وعند الدخول إلى بوابة التسعينات نجد أن أغنية All I Want for Christmas is You أخذت صيت واسع بصوت الشهيرة ماريا كاري والتي لا زلنا نستمع إليها حتى الآن تم طرحها في 1994