تشكيل طنطا ٢٠٠٣ لمواجهة الأهلي في دوري الجمهورية

أعلن إسلام عبد الغفار المدير الفني لفريق طنطا ٢٠٠٣ تشكيل الفريق الذي سوف يخوض به لقاء الأهلي اليوم في دوري الجمهورية لكرة القدم

ويحل الأهلي ضيفا علي ملعب طنطا وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا

وجاء تشكيل فريق طنطا :

في حراسة المرمي: علاء النجار

خط الدفاع: محمد شواره ، عمر علي ، شاد تامر ، خالد السعيد

الوسط: صفوت فايق ، شريف الفقى، محمد السيد ، محمد نبيل

وفي الهجوم: محمد بوجى ، أقطاى عبد الله

ويجلس علي دكة البدلاء :

محمد جنش ، عمر عيسي ، محمد فتحي ، عبد الله الدح ، محمد مجدي ، أحمد عجور ، محمود عبد الله ، أحمد حمدي ، محمد علي ميدو

وكان علاء عكاشة المشرف العام ورئيس القطاع قد عقد جلسة صباح اليوم مع اللاعبين حثهم فيها علي ضرورة تقديم مستوي فني كبير في مباراة تليق بإسم الفريقين

ويحتل الاهلي المركز الأول برصيد ٣٦ نقطة بينما يحتل طنطا المركز السادس متساويا مع الزمالك برصيد ٣٢ نقطة وبفارق أربع نقاط عن المركز الأول.

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