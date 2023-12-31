تحذير من متحور كورونا الجديد على صحة الأطفال (فيديو)

حذر الدكتور أيمن سالم أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، من المتحور الجديد لفيروس كورونا “JN.1”، مؤكدًا أن خطورته تكمن في الانتشار الكبير له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ضعيف بالنسبة للأعراض مقارنة بالمتحورات السابقة، فالحالات التي احتاجت للمستشفيات قليلة جدا.

وأوضح أن من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد التهابات الحلق ورشح في الأنف أو انسداد وألم عضلات ومفاصل ولكن يصاحبه ألم بالصدر وهي أعراض معتادة بالنسبة لوباء كورونا، وتستمر الأعراض من 5 أيام لـ7 أيام.

وأكد أن متحور كورونا الجديد يصيب الأطفال ولكن لا يمكن التفرقة بين فيروس كورونا أو متحوراته أو الأنفلونزا العادية او الفيروس المخلوي أو العدوى البكتيرية، إلا بالتحاليل.

وأشار إلى ضرورة الراحة في حال الإصابة وشرب المياه بشكل جيد جدا والسوائل هذا بجانب الغذاء المتوزان، والعزل الجزئي حتى لا يتم عدوى المحيطين وغسل اليدين وكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد.

ما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، "JN.1" على أنه متحور مثير للاهتمام، ونصحت باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، ومنها:

- ارتداء كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

- الحرص على تحسين التهوية.

- الحرص على الآداب التنفسية، ومنها تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

- المواظبة على تنظيف الأيدي.

- متابعة التطعيمات ضد كوفيد والأنفلونزا.

- البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد أو بالإنفلونزا.