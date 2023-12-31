الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإعلام الإسرائيلي: إصابة عشرات الجنود بمرض جلدي خطير على حدود غزة

صحف إسرائيلية
صحف إسرائيلية

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة بمرض “الليشمانيا” الجلدي الخطير والمعدي.

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أفادت صحيفة "معاريف" إنه تم تشخيص العديد من الجنود بمرض جلدية يشتبه في أنه طفيل "الليشمانيا" وتوجهوا إلى أطباء الوحدة أو أطباء الأمراض الجلدية.

ووفقا للصحيفة فإن هذه آفة جلدية التهابية مؤلمة للغاية تستمر لعدة أسابيع في حال عدم تلقي علاج، وغالبا ما تترك هذه الآفة ندبات على الجلد.

 

أضافت الصحيفة أنه تم إرسال بعض الجنود لإجراء فحوصات مخبرية، ولم تظهر نتائجها بعد، أما البعض الآخر فتوقف نشاطهم العملياتي وتم تحويلهم إلى عيادات الجلدية، مؤكدة أن الإصابات بالطفيلي لم تحدث في غزة، بل في منطقة غلاف غزة.

من جانبه، قال الدكتور إيلي شوارتز،  رئيس الجمعية الإسرائيلية لأمراض المناطق المدارية، إن طفيل الليشمانيا ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة ذبابة الرمل المنتشرة في المنطقة”.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتم اتخاذ إجراءات مختلفة لمنع عدوى الليشمانيا بين الجنود، لافتا إلى أنه يتم توزيع أوراق توضيحية على الجنود في الوحدات الميدانية بشأن الموضوع ومستحضرات مضادة للبعوض”.

أضاف: “يتم فحص جميع المرضى الذين يعانون من أعراض مشبوهة من قبل طبيب أمراض جلدية عسكري، ويتلقون العلاج المناسب ويتم إحالتهم، حسب الحاجة، إلى عيادة مخصصة لليشمانيا”.

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