القبض على سيدة بتهمة النصب والبحث عن زوجها في الخارج

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن التماس أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه وآخرين ضد (سيدة - مُقيمة بالإسكندرية ، وزوجها "مقيم خارج البلاد").

بالفحص تبين أن السيدة المشكو فى حقها - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليها فى قضية الحكم الوارد بالالتماس المشار إليه بتهمة نصب، وتبين أن زوجها "المشكو فى حقه" مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام منهم الحكم الوارد فى الالتماس بتهم "نصب - شيكات" .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأولى وتم التنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية للتعميم عن زوجها دولياً لمغادرته خارج البلاد.

فى سياق ألأخر تمكن ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على ربة منزل قبل ترويجها كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو على عملائها فى احتفالات رأس السنة.

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام "ن. ن" ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبعد إذن النيابة العامة ضبط بحوزة المتهمة 340 طربة لمخدر الحشيش تزن 24 كيلو جراما وك 10 كيلو لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرما، لتوزيعها على عملائها فى احتفالات رأس السنة، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.