الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

CASIO تفتتح متجر G-SHOCK الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة CASIO الشرق الأوسط وأفريقيا FZE، الشركة الإقليمية التابعة لشركة CASIO COMPUTER CO., LTD، بالتعاون مع شركة كايرو تريدنج، بفخر عن الافتتاح الكبير لمتجر G-SHOCK في القاهرة بأحد المراكز التجارية الكبرى. 

يمثل هذا الحدث معلمًا رئيسيًا في توسع CASIO المستمر في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد الذكرى الأربعين لعلامة الساعات البارزة  G-SHOCK. سلط الحفل الضوء على أحدث إصداراتG-SHOCK من CASIO، والتي تضمنت عرضًا فريدًا لأحدث الابتكارات في تكنولوجيا وتصميم G-SHOCK.

أعرب سيميا تاكاشي، المدير العام لشركة CASIO في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حماسه قائلا: "نحتفل بأربعة عقود من تاريخ G-SHOCK، ونحن متحمسون للكشف عن متجر G-SHOCK الجديد في القاهرة. ويؤكد هذا الافتتاح تفانينا في خدمة عملائنا في مصر. سيوفر متجرنا الجديد لعملائنا تجربة تسوق استثنائية، حيث يعرض أحدث مجموعات G-SHOCK وأكثرها تميزًا."

سلط محمود الجبشة، مدير عام أول قسم المبيعات لشركة CASIO في الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الرؤية الإستراتيجية للشركة قائلاً: "يمثل هذا المتجر الجديد في القاهرة بداية خطة توسع واسعة النطاق للبيع بالتجزئة. ونحن حريصون على زيادة بصمتنا في مجال البيع بالتجزئة من خلال فتح المزيد من متاجر  G-SHOCK، التي توفر لعملائنا الأوفياء أحدث مجموعات الساعات وتلتزم بمعايير الخدمة العالية المرتبطة بعلامة CASIO التجارية.

علق وسام خانجي، المدير العام لشركة كايرو تريدنج، على الشراكة مع CASIO الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة الناجحة مع CASIO، وتقديم منتجات وخبرات رفيعة المستوى لعملائنا."

الجريدة الورقية