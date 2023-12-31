CASIO تفتتح متجر G-SHOCK الجديد

أعلنت شركة CASIO الشرق الأوسط وأفريقيا FZE، الشركة الإقليمية التابعة لشركة CASIO COMPUTER CO., LTD، بالتعاون مع شركة كايرو تريدنج، بفخر عن الافتتاح الكبير لمتجر G-SHOCK في القاهرة بأحد المراكز التجارية الكبرى.

يمثل هذا الحدث معلمًا رئيسيًا في توسع CASIO المستمر في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد الذكرى الأربعين لعلامة الساعات البارزة G-SHOCK. سلط الحفل الضوء على أحدث إصداراتG-SHOCK من CASIO، والتي تضمنت عرضًا فريدًا لأحدث الابتكارات في تكنولوجيا وتصميم G-SHOCK.

أعرب سيميا تاكاشي، المدير العام لشركة CASIO في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حماسه قائلا: "نحتفل بأربعة عقود من تاريخ G-SHOCK، ونحن متحمسون للكشف عن متجر G-SHOCK الجديد في القاهرة. ويؤكد هذا الافتتاح تفانينا في خدمة عملائنا في مصر. سيوفر متجرنا الجديد لعملائنا تجربة تسوق استثنائية، حيث يعرض أحدث مجموعات G-SHOCK وأكثرها تميزًا."

سلط محمود الجبشة، مدير عام أول قسم المبيعات لشركة CASIO في الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الرؤية الإستراتيجية للشركة قائلاً: "يمثل هذا المتجر الجديد في القاهرة بداية خطة توسع واسعة النطاق للبيع بالتجزئة. ونحن حريصون على زيادة بصمتنا في مجال البيع بالتجزئة من خلال فتح المزيد من متاجر G-SHOCK، التي توفر لعملائنا الأوفياء أحدث مجموعات الساعات وتلتزم بمعايير الخدمة العالية المرتبطة بعلامة CASIO التجارية.

علق وسام خانجي، المدير العام لشركة كايرو تريدنج، على الشراكة مع CASIO الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة الناجحة مع CASIO، وتقديم منتجات وخبرات رفيعة المستوى لعملائنا."