الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شؤون الأسرى الفلسطينية تدين السجون الإسرائيلية بشأن تسمم الأسرى في عوفر

سجن عوفر
سجن عوفر

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، تعرض عددا كبيرا من أسرى سجن عوفر، لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم.

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وأكد محامي الهيئة، بحسب شبكة سكاي نيوز  بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28 ديسمبر 2023، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء مباشرة بعد تناولهم الطعام.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن "إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، من ضمنها إبقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل".

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