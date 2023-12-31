إيلون ماسك يحقق انتعاشًا بقيمة 100 مليار دولار في عام 2023 بعد خسارة كبيرة

كان عام إيلون ماسك عامًا حافلًا بالأحداث، مع اقتراب عام 2023 من نهايته، احتل رئيس شركة تسلا، البالغ من العمر 52 عامًا، المركز الأول كأغنى شخص في العالم حتى وسط عام تميز بتحديات اقتصادية هائلة، وفقًا لما ذكره مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

شهد الوضع المالي لـMusk زيادة ملحوظة، حيث شهد ارتفاعًا قدره 101 مليار دولار، يعود الفضل في ذلك إلى شركة تيسلا، التي يرجع نجاحها المتزايد إلى النمو غير المسبوق في قيمة أسهمها مدفوعًا بعمليات التسليم القياسية والانتشار العالمي.

شخصية بارزة على مقياس الثروة العالمية:

تبلغ القيمة السوقية لشركة Tesla حاليًا 831 مليار دولار، مرتفعة من 388.97 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لقيمة سوق الشركات.

كما حققت شركة Musk's SpaceX، وهي واحدة من العديد من الشركات المملوكة للملياردير، نجاحًا مزدهرًا من خلال المهام الفضائية والاتفاقيات التعاقدية المربحة، بتقييم حالي يبلغ 175 مليار دولار.

لقد استحوذت غزوات ماسك في مشاريع مثل Neuralink وThe Boring Company على اهتمام واسع النطاق ودعت إلى استثمارات كبيرة، لكن لم تكن كل مشاريعه تتمتع بعام جيد.

الملياردير الذي لا يمكن التنبؤ به:

كان ماسك استحوذ على شركة X، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، العام الماضي بشكل مثير للجدل، شهد موقع المدونات الصغيرة، الذي تم تغيير علامته التجارية، منذ ذلك الحين إلى "تطبيق كل شيء"، انخفاضًا كبيرًا في قيمته، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الهجرة الجماعية لعائدات الإعلانات منذ توليه منصبه في عام 2022.

الالتزامات المالية الناجمة عن القروض تركت X مديونية كبيرة، تصل إلى ما يقرب من 13 مليار دولار، مع دفع فائدة سنوية قدرها 1.5 مليار دولار للشركة.

في محاولته لتحويل X إلى تطبيق شامل، أجرى Musk تحولات جوهرية على موقع الويب.

ومع ذلك، فإن تغيير العلامة التجارية لـ Twitter إلى X في يوليو أثار استياء المستخدمين والحيرة. هل تتذكرون علامة X العمياء الموجودة أعلى مقر تويتر التي أثارت غضب المباني السكنية المجاورة؟

وفي كل عام، ومع نمو ثروته، يصبح شخصية أكثر إثارة للجدل. يتميز ثراؤه هذا العام بالعديد من الأخطاء. أدت تعليقات Musk المعادية للسامية إلى تأجيج النيران بسبب الاختفاء الكبير لعائدات الإعلانات من X مثل الأسماء الكبيرة مثل Apple وDisney وIBM وSony وما إلى ذلك.

ثم صعد على خشبة المسرح (حرفيًا) ووبخ المعلنين (خبز وزبدة X)، وأخبرهم أن "يمارسوا الجنس مع أنفسهم". لقد كان عامًا مليئًا بالدهشة من تصرفات "ماسك" الغريبة.

يكمن محور ثروة "ماسك" في الأسهم. لقد احتفظ بموقعه كأغنى شخص في العالم طوال العام تقريبًا، وغالبًا ما يتنافس مع برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، على المركز الأول، حيث تبلغ ثروته الصافية 179 مليار دولار، أي حوالي 53 دولارًا، ذكرت بلومبرج أن مليار دولار خلف ماسك.