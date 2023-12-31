"الشباب والرياضة " تُقيم احتفالية " طفولتي أمانة " للنشء بمناسبة يوم الطفل العالمي

بمشاركة الفنانة صفاء ابو السعود وبالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير " ..

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، احتفالية" طفولتي أمانة "، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العالمي ، بمشاركة الفنانة صفاء ابو السعود ، وكورال أطفال وزارة الشباب والرياضة وفرق" kids show " بورسعيد و فريق world of art الإسكندرية والقاهرة ، بالتعاون مع مؤسسة" مصر الخير " ، وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية بعض الفقرات الغنائية والإستعراضية وعدد من الفقرات الفنية المتنوعة ، بالإضافة إلي تنفيذ ندوة بمشاركة مؤسسة "يسر" ، حول حقوق الطفل والتربية الإيجابية والعلاقات الأسرية ، وتم خلالها فتح باب النقاش مع الحضور من النشء والأسر .