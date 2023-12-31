الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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بمشاركة الفنانة صفاء ابو السعود وبالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير " ..

"الشباب والرياضة " تُقيم احتفالية " طفولتي أمانة " للنشء بمناسبة يوم الطفل العالمي

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء-  الإدارة  العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، احتفالية" طفولتي أمانة "، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العالمي ،  بمشاركة الفنانة صفاء ابو السعود ، وكورال أطفال وزارة الشباب والرياضة وفرق" kids show "  بورسعيد و فريق world of art   الإسكندرية والقاهرة ،  بالتعاون مع مؤسسة" مصر الخير " ، وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية بعض الفقرات الغنائية والإستعراضية وعدد من الفقرات الفنية المتنوعة ، بالإضافة إلي تنفيذ ندوة بمشاركة مؤسسة "يسر" ، حول حقوق الطفل والتربية الإيجابية والعلاقات الأسرية ، وتم خلالها فتح باب النقاش مع الحضور من النشء والأسر .

الجريدة الورقية