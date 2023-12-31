توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1607 مواطنين بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير المنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفى مقدمتها مبادرة (100 مليون صحة)، وذلك بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية، لتشمل كافة فئات المجتمع ، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ، أن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية، بقرية منقطين إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط، عن توقيع الكشف على 1607 حالات وصرف العلاج بالمجان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن)، وضمت إجراء الكشف الطبي على 244 حالة جراحة، 443 حالة أطفال، 211 باطنة، 114 نساء، 80 حالة أسنان، 192 جلدية، و116 أنف وأذن، 37 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 140 تحليلًا مختلفًا، و10 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 110 حالات، وإجراء 10 حالات خلع أسنان، وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 125 مترددًا.