وزير العمل يلتقي المُلحقين العُماليين الجُدد.. ويؤكد الحرص على حماية العمال بالخارج

التقى حسن شحاتة وزير العمل صباح، اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة" ، المُلحقين العماليين الجدد، وعددهم 13 مُلحق عُمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"،والأردن، والإمارات،والكويت،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك "المكاتب"، وذلك بعد أن انتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين.

أكد "الوزير" أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج،وذلك ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها.

وزير العمل يلتقي المُلحقين العُماليين الجُدد

أوضح أن " الوزارة" بصدد اطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل. واستمع "الوزير" إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد، بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية أعمالنا في الخارج.

وزير العمل يلتقي المُلحقين العُماليين الجُدد

حضر اللقاء من قيادات "الوزارة" : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ود.مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة لمكاتب التمثيل العمالي.

