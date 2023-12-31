إصابة 7 أشخاص في حادثي سير بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم؛ تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادثي سير منفصلين بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغين من غرفة عمليات شرطة النجدة، الأول بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق مصر الإسماعيلية أمام بوابة عثمان تجاه الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

ووقع الحادث الثاني نتيجة إنقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الإسماعيلية الإقليمي الصحراوي تجاه السويس، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقعي الحادثين، وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي، ومستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادثين، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.