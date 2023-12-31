طفرة في تحقيق الأمن الغذائي خلال عهد الرئيس السيسي

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد قطاع الزراعة في مصر طفرة غير مسبوقة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل.

من أهم هذه المشروعات:

مشروع توشكي الخير: استصلاح 1.1 مليون فدان من الأراضي الصحراوية.

مشروع الدلتا الجديدة: استصلاح 2.2 مليون فدان من الأراضي الصحراوية.

مشروع تنمية شمال ووسط سيناء: استصلاح 456 ألف فدان من الأراضي الصحراوية.

إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري: استصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي الصحراوية.

بالإضافة إلى هذه المشروعات، تم تنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، منها:

التوسع في زراعة الأصناف الهجينة والمحسنة.

زيادة استخدام التقاوي المعتمدة.

تطوير منظومة الري.

دعم المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة والتدريبات.

نتيجة لهذه الجهود، حققت مصر العديد من الإنجازات في مجال الزراعة، منها:

تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل، مثل الخضر والفاكهة.

زيادة صادرات المنتجات الزراعية.

تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى، مثل القمح والذرة والفول.

وتهدف وزارة الزراعة إلى مواصلة هذه الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الزراعة، وتوفير الأمن الغذائي لمصر.