هآرتس: تنفيذ التناوب بين وزيري الخارجية والطاقة بإسرائيل

أصدرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا بالموافقة على تنفيذ التناوب بين وزيري الخارجية إيلي كوهين والطاقة يسرائيل كاتس، وذلك في إطار ترتيب مُتفق عليه عندما تم تشكيل الحكومة قبل نحو عام، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن"التناوب" إجراء روتيني تم الاتفاق عليه خلال تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية ينص على "التناوب بين الوزيرين بحيث يشغل كوهين المنصب لمدة عام، وكاتس لمدة عامين، ومن ثم يعود كوهين إلى وزارة الخارجية مرة أخرى في العام الرابع والأخير للحكومة لولايتها.